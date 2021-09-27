2021/09/27 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، إقامة مؤتمر ومعرض الزراعة والإنتاج الحيواني مطلع تشرين الثاني القادم في إقليم كردستان لتعضيد دور المنتج المحلي وتوفيره بأسعار مناسبة للمواطنين وذكرت الوزارة في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بداية تشرين الثاني..



إقامة مؤتمر ومعرض الزراعة والإنتاج الحيواني “المشترك” في كردستان المركز الخبري الوطني.

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