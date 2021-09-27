بيان: الجانبان بحثا سبل تنمية التعاون والتنسيق المشترك خاصة في المجالات البرلمانية

2021/09/27 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

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التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته للإمارات.

وبحسب بيان لمكتب رئيس مجلس النواب, فان اللقاء بحث في العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنمية التعاون والتنسيق المشترك خاصة في المجالات البرلمانية, كما ناقش اللقاء أهمية تعزيز دور البرلمانات العربية في تبني قضايا شعوبها وتحقيق مصالحها وتطلعاتها نحو التنمية والتقدم والازدهار، إلى جانب دورها في ترسيخ التضامن العربي الفاعل لمواجهة التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة.

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