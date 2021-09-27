“فايزر” تتوقع موعد عودة الحياة الى طبيعتها وانتهاء جائحة كورونا

2021/09/27 | 18:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توقع الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر” المنتجة للقاحات مضادة لفيروس كورونا ألبرت بورلا، أن تعود الحياة إلى طبيعتها في غضون عام واحد، وذلك عقب نحو سنتين من تفشي الفيروس.

وقال بورلا أن “هذا لا يعني أن المتغيرات لن تكون موجودة أو أن اللقاحات لن تكون ضرورية، مشيرا إلى أن “السيناريو الأكثر احتمالا هو أن العالم سيستمر في رؤية متغيرات جديدة وسنستمر في تلقي اللقاحات لسنة على الأقل”.

وأضاف “قد تكون هناك حاجة إلى أخذ جرعة من اللقاح بشكل سنوي من كل عام… وعلى كل حال نحن بحاجة إلى الانتظار ورؤية البيانات”.

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