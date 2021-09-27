النزاهة النيابية تحدد مدى معرفة العراق بحجم أمواله المهربة - عاجل

2021/09/27 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

دعت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، الى تعاون دولي لاسترداد أموال العراق المهربة، مبينة ان العراق لايملك معلومات دقيقة ومفصلة عن حجم تلك الأموال.

وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الحكومة العراقية عملت جاهدة وتعمل من أجل استعادة اموال العراق المهربة في الخارج".

وأضاف ان "العراق لا يملك معلومات دقيقة ومفصلة وكاملة عن كافة اموال من حيث حجمها او الدول التي تتواجد فيها هذه الاموال، سواء الاموال المهربة قبل سنة 2003 او بعدها"، مشيرا الى ان "معرفة التفاصيل الكاملة للأموال العراقية المهربة من حيث حجمها او الدول التي فيها هذه الاموال تتطلب تعاون دولي كبير وواسع".

وأوضح المكصوصي ان "الحكومة العراقية عملت على عقد مؤتمر دولي يخص استعادة اموال العراق، وهناك امل ان هذا المؤتمر سيكون عامل مهم لمعرفة حجم اموال العراق والدول التي يتواجد فيها هذه المال، خصوصاً ان بعض الدول تعتمد على هذا المال في اقتصادها من حيث استخدام الاموال في مجال الاستثمار".

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