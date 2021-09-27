حريق بصهريج وقود شرقي بغداد

2021/09/27 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، اندلاع حريق في صهريج وقود شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "حريقا اندلع داخل صهريج محمل بـ 36 ألف لتر من وقود الگاز في محطة وقود البتول في منطقة حي النصر شرقي بغداد".

وبينت أن "فرق الدفاع المدني تكافح الحريق حاليا".

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