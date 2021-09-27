أطلق الرصاص وهدد بالقنابل.. مخمور يثير الرعب بين مواطني ذي قار

2021/09/27 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافاد مصدر امني في ذي قار، اليوم الاثنين، بقيام مواطن مخمور على إطلاق الرصاص الحي من سطح منزله واثار الرعب بين المواطنين وتهديده بتفجير قنابل بحوزته.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مواطنا مخمورا اثار الرعب بين صفوف المواطنين في منطقة الشرقية وسط مدينة الناصرية، بعدما قام بإطلاق الرصاص العشوائي على الاهالي من سطح منزله والتهديد بتفجير قنابل عليهم في حال واصلوا العبور من أمام منزله".وأضاف، أن "القوات الأمنية وبعد مناشدات اهالي المنطقة، داهمت منزل المواطن المخمور واعتقلته، حيث عثر بحوزته على سلاح كلاشينكوف وقنبلة صوتية".

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