الحلبوسي يبحث مع ولي عهد أبو ظبي سبل تنمية التعاون والتنسيق المشترك خاصة في المجالات البرلمانية

2021/09/27 | 18:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرافقه وفد نيابي، اليوم الاثنين، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشاطئ.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان:" ان اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنمية التعاون والتنسيق المشترك خاصة في المجالات البرلمانية".وتناول اللقاء أهمية تعزيز دور البرلمانات العربية في تبني قضايا شعوبها وتحقيق مصالحها وتطلعاتها إلى التنمية والتقدم والازدهار، إلى جانب دورها في ترسيخ التضامن العربي الفاعل لمواجهة التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة./انتهى7

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