2021/09/27 | 18:17 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 27 سبتمبر 2021 | 05:49 مساءً

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مطار النجف الدولي : ٨٠ الف زائر دخلوا الى المحافظة بواقع ١٠٠ رحلة يومية

النجف/..



اعلن مدير مطار النجف الدولي حكمت احمد عن دخول ٧٥ - ٨٠ الف زائر ، بواقع ١٠٠ رحلة يومية خلال العشرة أيام الماضية الى العراق عبر منفذ المطار الدولي .



وقال في تصريح صحفي ، ان “ ادارة المطار تستعد لعملية التفويج العكسي ابتداء من يوم غد الثلاثاء لنقل الزائرين الى بلدانهم في مختلف دول العالم.

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