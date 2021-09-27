تفاصيل القبض على متهم قتل شخصا وأجبر زوجته على تحمل الجريمة

2021/09/27 | 18:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اصطحاب المتهم الى مركز شرطة باب الشيخ.

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