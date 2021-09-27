2021/09/27 | 18:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الديوان الملكي الأردني، الاثنين، إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفيروس كورونا، وذلك عقب إجرائه الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة ولي العهد الأردني بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة ولي العهد الأردني بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).