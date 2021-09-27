بقيمة 12 مليار دولار.. أرامكو توقع اتفاقيات تمويل واستحواذ على مشروع مشترك في جازان

2021/09/27 | 18:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، الاثنين، أنها وقعت على اتفاقيات تشمل تمويل مشروع مشترك بقيمة 12 مليار دولار والاستحواذ على مجمع لتوليد الكهرباء بتقنية متقدمة في مدينة جازان، جنوب غرب المملكة التي تسعى السعودية إلى تطوريها.

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