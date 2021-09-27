مجلس الأمن يشدد على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل في انفجار مرفأ بيروت

2021/09/27 | 18:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شدّد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على ضرورة إجراء تحقيق سريع في انفجار مرفأ بيروت.واكدوا على “ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقلّ وحياديّ وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت في 4 […]

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