القبض على تاجر مخدرات بحوزته اكثر من 15000 الف حبة مخدرة واسلحة ببغداد

2021/09/27 | 19:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت عمليات بغداد، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على متاجر بالمخدرات بحوزته اكثر من 15000 الف حبة مخدرة واسلحة.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد بتكثيف الجهد الاستخباري، وملاحقة تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات؛ وفي ضوء معلومات دقيقة وتنسيق استخباري مع …

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