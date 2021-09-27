الدفاع المدني تعلن اندلاع حريق بصهريج وقود شرقي بغداد

2021/09/27 | 19:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، اندلاع حريق في صهريج وقود شرقي العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “حريقا اندلع داخل صهريج محمل بـ 36 ألف لتر من وقود الگاز في محطة وقود البتول في منطقة حي النصر شرقي بغداد”.وبينت أن “فرق الدفاع المدني تكافح …

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