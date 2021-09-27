القبض على ’متهم’ قتل شخصاً وأجبر زوجته على ادعاء قتله في بغداد

2021/09/27 | 19:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد، الاثنين، عن القاء القبض على متهم أقدم على قتل رجل واجبار زوجته على القول انها قتلته عبر تصويرها.وذكرت الوكالة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بعد حصول جريمة قتل ضمن احد أحياء بغداد القديمة وانتشار مقطع فديو لزوجة الضحية تتحدث فيه عن …

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