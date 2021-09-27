لبحث الأوضاع الأمنية.. قائد أفريكوم يلتقي الرئيس الجزائري

2021/09/27 | 19:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، الاثنين، بالجزائر العاصمة، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" ستيفان تاونسند.

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