الهنداوي: حوارات بشأن تحديد آلية مكافأة لمتسلمي البطاقة الانتخابية

2021/09/27 | 19:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، الاثنين، أن الحوارات مستمرة بشأن تحديد مكافأة لمن يتسلم بطاقته الانتخابية.

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وقال الهنداوي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (27 أيلول 2021) إن إن "الحكومة بصدد توفير تأشيرات السفر وتهيئة الشروط الأخرى للمراقبين الدوليين من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي"، مشيراً إلى أن "عدد المراقبين الكلي بلغ 500 شخص".

وأكد أن "هناك أولوية للمدرسين وقطاع التعليم بالمشاركة بالانتخابات وتولي مسؤوليات داخل مراكز الاقتراع للراغبين بذلك، كما أن البعض لا يريد ذلك وهذا شأن يخصهم في الدرجة الاساسية من دون أي اجبار".

وفيما يتعلق بما أعلنته مفوضية الانتخابات من وجود مكافأة لكل مواطن يتسلم بطاقته الانتخابية أوضح الهنداوي، أن "الحوار مع مفوضية الانتخابات وهيئة الاتصالات مستمر بشأن تحديد المكافآت المناسبة والمرضية لمن يتسلم بطاقته الانتخابية"، لافتا الى أن "الية منح المكافآت تدرس وقد تكون من خلال عدة اجراءات مثل الموبايل، وسيتم حلها خلال اليومين القادمين".

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