“فايزر” تختبر حبّة تقي من كوفيد-19

2021/09/27 | 19:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت شركة فايزر، اليوم الاثنين، أنها أطلقت اختبارات سريرية في مراحل متوسطة إلى متقدّمة لحبّة تقي من كوفيد-19 لدى الأشخاص المعرّضين للإصابة.وتعمل شركات عدة على مضادات فيروسية يتم تناولها بالفم […]

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