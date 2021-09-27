2021/09/27 | 19:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المسؤولين على مواجهة الممارسات غير المقبولة والتعديات على الأراضي والمياه بحزم، مصرحا بأن "البلاد ما بتجيش بالدلع والطبطبة"، على حد تعبيره.

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