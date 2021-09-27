بعد حضوره مؤتمر التطبيع.. اعفاء عميد كلية في جامعة تلعفر واحالته الى القضاء

2021/09/27 | 19:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، اعفاء عميد كلية التربية الأساسية في جامعة تلعفر والتحقيق بشأن حضوره مؤتمر التطبيع وإحالة ملفه الى القضاء.

ونقل بيان للوزارة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، قوله “التزاما بالمصلحة الوطنية العليا وثوابتها الراسخة تقرر إعفاء عميد كلية التربية الأساسية في جامعة تلعفر والتحقيق بشأن حضوره مؤتمر التطبيع وإحالة ملفه الى القضاء”.

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