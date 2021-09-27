2021/09/27 | 19:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفذت قوة من اللواء ٣١٤ بالحشد الشعبي، الاثنين، عملية مسح وتفتيش في مناطق وادي الشيوخ ووادي الخشاف وحاوي الحويش غرب مدينة سامراء.وذكر اعلام الحشد ان “العملية شملت مسح وتفتيش في منطقتي وادي الشيوخ ووادي الخشاف قرب بحيرة الثرثار، حيث جاءت العملية ضمن خطة تأمين زيارة اربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام)” .[…]

ظهرت المقالة الحشد الشعبي ينفذ عمليات مسح وتفتيش غرب سامراء أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينفذ عمليات مسح وتفتيش غرب سامراء) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينفذ عمليات مسح وتفتيش غرب سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).