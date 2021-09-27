شاهد بالفيديو.. عراق غني بالمناطق السياحية الدينية والحضارية و فقير بالسائحين | تقرير عمار غسان

2021/09/27 | 19:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Pye0wnT7n30

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