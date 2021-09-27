2021/09/27 | 19:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نقل تسعة أشخاص، إلى المستشفيات إثر حادث تعطل سلّم متحرك في محطة القطارات بمدينة بوسطن الأمريكية، حسب “أسوشيتد برس”.وأشار بيان عن هيئة النقل في خليج ماساتشوستس إلى أن “الحادث وقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة 9 أشخاص إثر عطل بسلّم متحرك في بوسطن الأمريكية المركز الخبري الوطني.

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