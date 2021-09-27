العراق: إعفاء وتحقيق مع عميد كلية حضر مؤتمر التطبيع

2021/09/27 | 19:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبدالصاحب، الاثنين، إعفاء عميد كلية والتحقيق بشأن حضوره مؤتمر التطبيع وإحالة ملفه الى القضاء.

وقالت وزارة التعليم في بيان اليوم، (27 ايلول 2021)، انه "التزاما بالمصلحة الوطنية العليا وثوابتها الراسخة تقرر إعفاء عميد كلية التربية الأساسية في جامعة تلعفر والتحقيق بشأن حضوره مؤتمر التطبيع وإحالة ملفه الى القضاء".

وعقد الجمعة الماضية مؤتمر السلام والاسترداد في اربيل ، ودعا إلى التطبيع مع اسرائيل بحضور شخصيات عشائرية من 6 محافظات عراقية.

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