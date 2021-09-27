العراقيون يستعدون للتصويت.. وناشطون منقسمون حول جدوى

2021/09/27 | 19:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقل من أسبوعين يفصلان العراق عن انتخابات برلمانية غير عادية، هي الانتخابات المبكرة الأولى في تاريخ العراق منذ عام 2003، والأولى بعد سابقة استقالة حكومة عراقية نتيجة احتجاجات شعبية قتل فيها المئات من المتظاهرين، وأصيب الآلاف منهم ومن قوات الأمن.

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