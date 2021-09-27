الدفاع المدني يخمد حريقا كبيرا اندلع داخل خزانات وقود شرقي بغداد

2021/09/27 | 19:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن اخماد حريق كبير داخل خزانات وقود " الگاز" بكميات كبيرة في حي النصر شرقي بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل خزانات تحمل وقود "الگاز" بكميات كبيرة جداً داخل ساحة لبيع الوقود "تجاوز" مخالفة التعليمات الدفاع المدني تحيط بها الدور السكنية في منطقة البتول حي النصر شرقي بغداد" .

واضافت ان "فرق الدفاع المدني بذلت جهود كبيرة لاحتواء النيران ومنع امتدادها الى الدور السكنية القريبة من موقع الحادث وطوقت النيران واخمدت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية" .واشارت المديرية الى انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق وكذلك مخالفة اصحاب الشأن لشروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني" .

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