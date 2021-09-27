إعفاء عميد كليّة شارك بـ

2021/09/27 | 19:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيل ملفه إلى القضاء (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إعفاء عميد كلية شارك بمؤتمر "التطبيع مع إسرائيل" في أربيل.

وذكر الوزير في بيان مقتضب، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "التزامًا بالمصلحة الوطنية العليا وثوابتها الراسخة تقرر إعفاء عميد كلية التربية الأساسية في جامعة تلعفر والتحقيق بشأن حضوره مؤتمر التطبيع وإحالة ملفه إلى القضاء".

وشهدت مدينة أربيل، الجمعة 24 أيلول/سبتمبر، مؤتمرًا يدعو إلى "التطبيع مع إسرائيل" بحضور أكثر من 300 شخصية سياسية وعشائرية.

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