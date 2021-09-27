الحلبوسي يعزي الشعب العراقي والامة الاسلامية بذكرى أربعينية الإمام الحسين

2021/09/27 | 19:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء بذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

وادناه نص بريقة التعزية:-

نتقدَّم بأحرِّ التعازي وأعظم المواساة إلى شعبنا العراقي والأمة الإسلامية جمعاء وأنصار الإنسانية والعدل في العالم بذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، إمام الثورة والصمود، وصاحب كلمة الحق الخالدة.

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