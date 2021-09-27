الأدب والأيديولوجيا: شعر مفلح الطبعوني نموذجا - رياض كامل

2021/09/27 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رياض_كامل الأدب والأيديولوجيا: شعر مفلح الطبعوني نموذجا رياض كاملمدخل:تقوم هذه المقالة بدراسة شعر مفلح الطبعوني في دواوينه الثلاثة "قصائد معتقة" (1999)، "عطايا العناق" (2011) و"نزيف الظلال" (2014)، ومعاينة مدى تأثره بالأيديولوجيا الأممية التي آمن بها، وانعكاسها في شعره من حيث الأسلوب والبناء.



تؤمن هذه الدراسة أنّ الشعر هو محصّلة فكر الشاعر بناء على تجربته الخاصة والعامة، ولا تؤمن بأ ......





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