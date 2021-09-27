قرع طبول الحرب بين النظامين الجزائري والمغربي . - سعيد الوجاني

2021/09/27 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني هل المنطقة على أبواب حرب مفتوحة بين النظامين المغربي والنظام الجزائري ، وإنْ قدر الله ونشبت ، سيكون حطامها الشعوب ، وليس الأنظمة التي تسببت فيها ...ما يلاحظ في العلاقات بين النظامين المتعارضين المغربي والجزائري ، سمة التشنج والتصعيد في الإجراءات المتخذة ، وفي التصريحات العنيفة المتبادلة ..



وكأن امرا يحضر له ، كلُّ من زاويته ، سواء اتخاذ دريعة لتبرير هجوم ، او اتخاذ الاحتياطات والاستعدادات التي ......





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