نساء من العطر والبارود - أحمد الخميسي

2021/09/27 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي هناك نساء يندلعن كالزهور الحمراء في التاريخ، ويعبرن بالعطر من بلد لآخر، ومن زمن لآخر، من أولئك الروسية " لاريسا رايسنر" رائعة الجمال، صانعة الثورة، التي وصفها الأديب فاديم أندرييف قائلا : " لم يكن هناك رجل واحد يمر بها دون أن يتجمد فى الأرض كالعامود يتابعها بنظراته حتى تختفى، ولم يكن ثمة شخص يجرؤ على الاقتراب منها، فالكبرياء التى تشبعت بها كل حركة من حركاتها وكل انعطافة من رأسها كانت تحميها بجدار ......





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