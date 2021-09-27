2021/09/27 | 19:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jOmePkV4MjQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن عراقي للبرلمانيين هذا الاصبع أكصه إذا انتخبكم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن عراقي للبرلمانيين هذا الاصبع أكصه إذا انتخبكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).