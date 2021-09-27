2021/09/27 | 19:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن الموقف الحالي بشأن تطبيق قرار المواصفة العراقية على المركبات المستوردة والذي كان مقرراً تطبيقه مطلع أيلول الجاري.وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن سبب تأخير تطبيق قرار المواصفة العراقية لاستيراد السيارات المركز الخبري الوطني.

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