السعودية ستصدر سندات خضراء قريبا

2021/09/27 | 20:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول في وزارة المالية السعودية، إن المملكة "تعتزم إصدار سندات خضراء قريبا".

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