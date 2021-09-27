بايدن يقرر الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا

2021/09/27 | 20:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيحصل على جرعة معززة من اللقاح المضاد لوباء كوفيد-19.

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وأضاف أن بايدن الذي يشجع على تلقي جرعات معززة كأداة جديدة ضد فيروس كورونا "سيحصل على جرعة معززة من اللقاح بما يتماشى مع" إرشادات السلطات الصحية الحكومية الأميركية، كما سيدلي بتصريحات حول مكافحة الوباء، عند الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي.

وأصدرت السلطات الصحية الأميركية توصيات بتقديم جرعات معززة لثلاث فئات من الأشخاص، الذين يبلغون 65 عاما وما فوق والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما ويعانون أمراضا أو حالات مرضية مثل السكري أو السمنة، والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بسبب عملهم أو مكان إقامتهم.

وقال بايدن الأسبوع الماضي إن قرابة 60 مليون شخص في الولايات المتحدة مؤهلون للحصول على جرعة معززة من فايزر.

وتلقى بايدن جرعته الأولى من لقاح فايزر في ديسمبر الماضي والثانية في يناير حين كان لا يزال رئيسا منتخبا.

وأشار بايدن إلى أن الأشخاص الذين تلقوا جرعات من لقاحي موديرنا أو جونسون آند جونسون، يمكنهم الحصول على جرعات معززة بمجرد إكمال الدراسات، مقدرا أن يكون جميع الأميركيين مؤهلين لذلك "قريبا".

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) الجمعة إن البيانات الخاصة بالجرعات المعززة من موديرنا وجونسون آند جونسون ستخضع للتقييم "في الأسابيع المقبلة".

وكان بايدن يريد إطلاق حملة ضخمة للجرعات المعززة من فايزر وموديرنا هذا الأسبوع لجميع الأميركيين.

لكن السلطات الصحية الأميركية علّقت هذه الخطوة ما أدى إلى انقسام آراء الخبراء الطبيين وإثارة ارتباك حول سياسة الجرعات المعززة.

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