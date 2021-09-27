2021/09/27 | 20:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الذي استضافت بلاده مؤخرا جولات من المحادثات بين إيران والمملكة العربية السعودية، أن التحدث عن الاختلافات وإدارتها أفضل من البقاء في حالة انقطاع، وذلك في جزء من مقابلة الرئيس العراقي مع فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هكذا رد الرئيس العراقي لـCNN على إمكانية عودة العلاقات بين السعودية وإيران) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هكذا رد الرئيس العراقي لـCNN على إمكانية عودة العلاقات بين السعودية وإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).