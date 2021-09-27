بالفيديو: سرقت منزل اخيها المتوفي وباعته بدون علم زوجته واولاده!

2021/09/27 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سرقة لاحد المنازل بجانب الرصافة شرق بغداد بعلم جهات حكومية..



هذا ما يمر به اصحاب الدار بعد قيام شقيقة والدهم وبالاتفاق مع عدد من الاشخاص منهم من يعمل بمحكمة بغداد الجديدة، حيث تم تجاهل العديد من التعليمات والقوانين..



ومنها عدم وجود مايعرف بالقسام الشرعي لعملية البيع واستثناء فقرة القاصرين الذين يقطنون في هذه الدار.

لم تقف شقيقة والدهم عند هذا الحد انما كتبت عبارة على جدار المنزل مطلوب عشائريا ، عبارة بحد ذاتها يعاقب عليها القانون..



لبث الرعب لمن يسكنون الدار فهذه المسنة تحدثت وبالم شديد عن ما سيصيبهم اذا تم اخراجهم قسرا من مأواها الذي تسكنه منذ سنوات.

مصير مجهول ينتظر هذه العائلة اذا لم تباشر الجهات ذات العلاقة بالتحقيق بالامر..



لعلها تجد حلا قبل ان ترمى هذه العائلة على قارعة الطريق.

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