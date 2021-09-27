محلل سياسي: مؤتمر اربيل خرق كبير ومؤامرة وسط عدم اهتمام غريب للبرلمان

2021/09/27 | 20:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، غازي اللامي، اليوم الاثنين، ان جريمة مؤتمر اربيل اصابت خاصرة العراق، مشيرا ان المؤتمر خرق كبير ومؤامرة وسط عدم اهتمام غريب للبرلمان.وقال اللامي لبرنامج “بضم العين” ان “اربيل تعاملت مع المؤتمر بشكل مخزي ومعيب”، موضحا ان “العدو حاول بكل السبل جر العراق للتطبيع لكنه فشل”.واضاف ان “مؤتمر اربيل هو […]

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