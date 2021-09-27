2021/09/27 | 20:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أحصى قائممقام الرطبة عماد الدليمي، اليوم الاثنين، المشاريع المنجزة في عموم مناطق القضاء، فيما أكد أن 60 % من المشاريع ستنجز قبل نهاية العام الجاري.وقال الدليمي في تصريح للوكالة الرسمية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائممقام الرطبة..



60 % من المشاريع ستنجز قبل نهاية العام الجاري المركز الخبري الوطني.

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