رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يزور “واحة الكرامة” ومسجد الشيخ زايد الكبير

2021/09/27 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وخلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد النيابي المرافق له واحة الكرامة ومسجد الشيخ زايد الكبير.

وكان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون، حيث تم استعراض مراسم الشرف ووضع إكليل من الزهور، وقدَّم الشيخ خليفة خلال الجولة في “واحة الكرامة” شرحاً عنها وعن مرافقها، فضلا عن قيامه بتسجيل كلمة في سجل الزوار، هذا، وزار رئيس مجلس النواب والوفد النيابي المرافق له مسجد الشيخ زايد الكبير.

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