حريق كبير داخل خزانات لوقود الكاز شرقي بغداد

2021/09/27 | 20:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق الدفاع المدني بذلت جهودا كبيرة لاحتواء النيران.

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