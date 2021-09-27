2021/09/27 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلهام شاهين تلجأ لطبيب نفسي القاهرة – الزمان تحدثت الممثلة المصرية إلهام شاهين عن لجوئها إلى طبيب نفسي، في فترة سابقة من حياتها، وقالت إنها فضلت أن تقصد طبيباً خارج بلدها مصر، وتحديداً في فرنسا، لأنها خافت حينها من توجهها إلى طبيب مصري حتى لا يكشف أمرها.شاهين التي كانت تتحدث عن هذا الموضوع، خلال […]

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