2021/09/27 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التصوير والإبتزاز الألكتروني في دورة وورشة بغداد – ماجدة محمد حسن أقامت الدار العراقية للأزياءالأربعاء الماضي دورةً تدريبةً مهنيةً لتعليم مهارات التصوير الفوتوغرافي والكرافيك ديزاين ،حاضر فيها مصوران من الدار هما سامان محمد عزيز وحيدر فرحان علي، و تستمر الدورة لمدة شهر وبواقع يومين في الأسبوع ..وأكد مدير المركز عامر جواد مشاركة عددٍ من […]

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