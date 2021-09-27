2021/09/27 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوساط الإعلامية تنعى عبد الحكيم زعلان بغداد – ياسين ياس نعت الاوساط الاعلامية المذيع عبدالحكيم زعلان الذي غيبه الموت السبت في احد مشافي تركيا بعد معاناة مع المرض.والراحل من مواليد الكويت،عمل في تلفزيون الكويت مذيعاً للنشرات الإخبارية وبعض البرامج المنوعة في حقبة الثمانينات ، ثم وعندعودته للعراق التحق باذاعة بغداد وتلفزيون العراق مذيعا ومقدما […]

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