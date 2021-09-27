أب يقتل ولده في ميسان لهذا السبب

2021/09/27 | 20:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل شخص وإصابة آخر اثر شجار عائلي في ميسان.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (27 ايلول 2021)، ان "مشاجرة عائلية حدثت في ميسان مما ادى إلى مقتل شخص على يد والده، وجرح نسيبه جراء خلاف على قطعة أرض"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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