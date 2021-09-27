2021/09/27 | 20:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

وقعت شركة العرب للدفع الالكتروني APS عقد شراكة مع كبرى شركات الاتصالات العراقية "اسياسيل " في خطوة تعد الاولى من نوعها لتطوير الخدمة المتميزة للمشتركين من زبائن الشركة.

وذكر بيان للشركة تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان الاتفاق سيتيح تطوير الخدمات الرقمية باحدث وسائل الدفع الالكتروني ومواكبة التطورات العالمية بهذا المجال لخدمة اكبر شريحة في العراق تستخدم هذه الشبكة ، وتمكينهم من استخدام البطاقات الالكترونية من نوع فيزا وماستر كارد لاعادة شحن الارصدة لهواتف المشتركين بالاضافة الى دفع فواتير خطوط الهاتف بواسطة البطاقات الائتمانية .

ويذكر ان شركة العرب للدفع الالكتروني شركة عراقية تأسست سنة 2013 ومرخصة من قبل البنك المركزي العراقي للعمل كمزود لخدمات الدفع الالكتروني في العراق وقد عملت الشركة على مدار 7 السنوات على توفير وسائل الدفع الالكتروني الحديثة المعتمدة في العالم وحصلت على شهادات عالمية في معايير الامان كما حصلت على رخصة عضو رئيسي من شركة ماستر كارد وفيزا العالميتين في مجال اصدار وتحصيل بطاقات الدفع الإلكتروني بكافة انواعها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة العرب للدفع الالكتروني APS توقع عقد شراكة مع اسيا سيل للاتصالات ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة العرب للدفع الالكتروني APS توقع عقد شراكة مع اسيا سيل للاتصالات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).