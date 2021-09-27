في الصحافة .... ازمة الصحافة العربية واعلان ال (نيويورك تايمز) ! - ليث الحمداني

2021/09/27 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليث_الحمداني أعلنت صحيفة (نيويورك تايمز) ألامريكية في مطلع شهر آب الحالي تخطيها عتبة 8 ملايين مشترك بنسختيها الالكترونية والمطبوعة معربة عن املها في أن يرتفع هذا الرقم الى 8 ونصف بحلول نهاية العام ، الخبر حمل تحليلا اقتصاديا مفصلا حول موارد الجريدة من الاشتراكات اشار الى ان ايراداتها ارتفعت بنسبة 16% لتبلغ 339مليون دولار وقفزت عائدات الاعلانات بنسبة 66% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي.توقفت امام ه ......





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