2021/09/27 | 20:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GDiotH9K60c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزيارة تدخل الذروة.. وأستبعاد مرشح للانتخابات في نشرة الثامنة لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الزيارة تدخل الذروة.. وأستبعاد مرشح للانتخابات في نشرة الثامنة لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).