2021/09/27 | 20:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، وجود خطة لتأهيل الأسواق المركزية في البلاد، فيما أعلنت عن قرب توقيع عقد جديد لإنتاج الطحين يوفر 3 مليارات دينار للدولة.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تتحدث عن خطة لتأهيل الأسواق المركزية وعقد جديد لانتاج الطحين المركز الخبري الوطني.

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