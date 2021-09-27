مدريد: السعودية لن تسعى لنقل مقر منظمة السياحة العالمية

2021/09/27 | 20:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، الاثنين، أن المملكة العربية السعودية لن تسعى لنقل مقر منظمة السياحة العالمية الموجودة حاليا في مدريد إلى أراضيها.

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